NBA: Schröders Raptors mit knapper Niederlage bei den Lakers

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Toronto Raptors bleiben in der NBA weiterhin unbeständig. Bei Schröders Ex-Klub Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James unterlagen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch hauchdünn mit 131:132. Schröder kam von der Bank auf zehn Punkte, während Lakers-Center Anthony David mit 41 Zählern überragte.

Nach vier Niederlagen und drei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen stecken die Raptors weiter im unteren Mittelfeld der Eastern Conference fest. Mit insgesamt 15 Erfolgen bei 22 Pleiten liegt Toronto in Schlagdistanz zu den Qualifikationsplätzen für das sogenannte Play-In-Turnier, die direkten Play-off-Ränge sind jedoch bereits ein gutes Stück entfernt.

Trotz einer starken Leistung von Moritz Wagner kassierte Orlando Magic derweil nach zwei Siegen wieder eine Niederlage. Gegen die Minnesota Timberwolves verlor das Team aus Florida in der Nacht zum Mittwoch mit 92:113, Wagner war mit 21 Punkten und acht Rebounds Topscorer seiner Mannschaft. Wagners Bruder Franz fehlt aktuell wegen eines verstauchten Knöchels.

Isaiah Hartenstein verbuchte mit den New York Knicks den fünften Erfolg in Serie. Beim 112:84 gegen die Portland Trail Blazers legte der Center, der erneut als Starter auflief, fünf Zähler und 14 Rebounds auf. In Abwesenheit des verletzten Stammspielers Mitchell Robinson hatte Hartenstein bereits zuletzt überzeugt. Mit den Knicks, die im neuen Jahr noch unbesiegt sind, liegt der 25-Jährige aktuell im Osten aussichtsreich auf Platz vier.