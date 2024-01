NBA: Wagner Matchwinner, Pleite für Schröder

Licht und Schatten für die deutschen Basketball-Weltmeister in der NBA: Während Moritz Wagner und Daniel Theis mit ihren Teams Siege eingefahren haben, musste Dennis Schröder eine Niederlage einstecken. Nach einem 20-Punkte-Rückstand zur Hälfte machten es Schröder und seine Toronto Raptors im letzten Viertel zwar noch einmal ein bisschen spannend, aber am Ende hieß es 130:135 bei den Sacramento Kings. Schröder schaffte dabei 18 Punkte.

Wagner war beim umkämpften 122:120 seiner Orlando Magic bei den Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mit zwei entscheidenden Aktionen in der Schlussphase sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr hingegen der Matchwinner. Beim Stand von 120:120 kurz vor Schluss hatten die Nuggets die Chance, in Führung zu gehen. Doch Wagner gelang der entscheidende Ballgewinn.