Rekord: LeBron James zum 20. Mal im All-Star-Team der NBA

Zur Startformation des Teams der Western Conference zählen am 18. Februar in Indianapolis zudem Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) und Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder). Die Starting Five der Eastern Conference führt der griechische Star Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) an, dazu kommen Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) sowie Damian Lillard (Milwaukee Bucks).