Schulter-OP: Saison für NBA-Star Morant beendet

Wegen einer Schulter-OP wird der 24-Jährige in der laufenden Spielzeit nicht mehr auflaufen, das gab sein Klub bekannt. ( HINTERGRUND: Ja Morants beängstigende Selbstdemontage - und wie Vater und Freunde dazu beitrugen ).

Aufgrund "anhaltender Schmerzen und Instabilität" sei eine MRT-Untersuchung beim Guard durchgeführt und ein Labrumriss festgestellt worden, teilten die Grizzlies mit. Die rechte Schulter ist betroffen, Morant verletzte sich im Training am vergangenen Samstag.

Morant war am 19. Dezember auf das Parkett zurückgekehrt, beim Sieg über die New Orleans Pelicans (115:113) glänzte der zweimalige Allstar mit 34 Punkten. Die NBA hatte den Profi wegen „ligaschädigenden Verhaltens“ im Sommer gesperrt, nachdem er in Social-Media-Posts wiederholt mit Waffen zu sehen gewesen war.