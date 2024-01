Theis schlägt Schröder - erstes Triple-Double für "Wemby"

Basketball-Weltmeister Daniel Theis und die Los Angeles Clippers sind in der NBA weiterhin schwer zu schlagen - und haben nun auch Dennis Schröder eine knappe Niederlage zugefügt. Die Clippers gewannen am Mittwochabend gegen die Toronto Raptors mit 126:120, im Duell der deutschen Kumpels war Schröder indes der deutlich auffälligere.

Der Kapitän der Nationalmannschaft stand mal wieder in der Startformation der Raptors und überzeugte mit 22 Punkten und vier Assists, Theis kam auf der anderen Seite erneut von der Bank. In knapp 16 Minuten auf dem Parkett steuerte er vier Punkte und vier Rebounds bei.

Seltener Sieg für Spurs und Wembanyama

Die Clippers bleiben mit diesem nächsten Sieg in Schwung, fünf ihrer sechs Spiele im neuen Jahr haben sie gewonnen, als Vierter der Western Conference liegen sie weiter auf Playoff-Kurs. Toronto dagegen ist nur Zwölfter im Osten und hätte einen Sieg dringend gebraucht. Der zehnte Rang und damit ein Platz im Play-In-Turnier für die Playoffs ist aber weiter in Reichweite.

In Erinnerung bleibt dieses Spiel vor allem wegen der Leistung Wembanyamas: Der Nummer-1-Pick beim Draft im vergangenen Sommer schaffte mit 16 Punkten, 12 Rebounds und 10 Assists sein erstes Triple Double in der NBA - und benötigte dafür nur gut 21 Minuten Spielzeit. Ein schnelleres Triple-Double schaffte in der NBA-Geschichte nur Russell Westbrook, dem dies im Jahr 2014 in einem 20-minütigen Einsatz für Oklahoma City Thunder gelang.