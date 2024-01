Wagner registriert wachsenden Respekt für Europas Basketball

Franz Wagner stellt unabhängig vom deutschen WM-Titel wachsenden Respekt in den USA für Basketball aus Europa fest. "Grundsätzlich ist der Stellenwert des europäischen Basketballs hier mittlerweile schon sehr hoch", sagte der Star des NBA-Klubs Orlando Magic im Interview mit der Augsburger Allgemeinen (Mittwochausgabe).

Deutschlands WM-Titel sei dabei jedoch kein großes Thema. Er glaube "ehrlich gesagt nicht wirklich, dass die Amerikaner so genau wissen, was da bei der Weltmeisterschaft tatsächlich passiert ist", sagte der 22-Jährige: "Die machen ihr eigenes Ding, schauen vielmehr auf die NBA und können daher beispielsweise auch behaupten, dass ihre besten Spieler bei der WM gar nicht dabei waren – was uns Deutschen letztlich aber auch völlig egal sein kann."