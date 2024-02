19 Rebounds: Hartenstein glänzt bei Aufholjagd

NBA-Profi Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks als Macht unter den Körben den nächsten Sieg in der Basketball-Profiliga gefeiert. Nach einer Aufholjagd schlug das Team aus dem Big Apple die Indiana Pacers mit 109:105, beim neunten Erfolg in Serie gelangen dem Deutsch-Amerikaner starke 19 Rebounds und zwölf Punkte.

Dem 25-Jährigen fehlte im Madison Square Garden nur ein weiterer Rebound zur 20er-Marke, die er in dieser Saison schon zweimal erreicht hatte. In seinem 47. Einsatz in dieser Saison stand Hartenstein zum 21. Mal in der Startformation der Knicks, die in Jalen Brunson (40 Punkte) ihren Topscorer hatten.