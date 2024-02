NBA: Wichtiger Sieg für Wagner-Brüder - Schröder blass

Weltmeister Franz Wagner hat mit Orlando Magic einen wichtigen Schritt im Kampf um die Playoffs in der NBA gemacht. Gegen das Topteam New York Knicks ohne den angeschlagenen deutschen Center Isaiah Hartenstein gewann das Team aus Florida deutlich mit 118:100.

Wagner gelangen dabei 21 Punkte und sechs Assists, sein Bruder Moritz Wagner erzielte in 13 Minuten von der Bank kommend starke zehn Zähler. Orlando, das sich auch auf den starken Paolo Banchero und dessen 36 Punkte verlassen konnte, festigte damit seinen Mittelfeldplatz in der Eastern Conference und liegt weiter in Schlagdistanz zu Rang sechs, der eine direkte Play-off-Teilnahme garantiert.