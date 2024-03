NBA: Doncic-Rekordserie endet - Dallas siegt dennoch

Auch mit einem „normalen“ Luka Doncic bleiben die Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA in Schlagdistanz zu den direkten Playoff-Plätzen .

27 Zähler, 12 Rebounds und 14 Assists standen für den Slowenen am Ende auf dem Scoreboard. Zum 17. Mal in dieser Saison legte er damit in allen Kategorien zweistellig auf, beendete aber auch seine Rekordserie von zuvor sechs 30-Punkte-Triple-Doubles in Serie. Kleber erzielte von der Bank zwei Punkte, vier Rebounds und einen Assist in 13 Minuten.