NBA: Kleber darf auf Play-offs hoffen - Rekord für Doncic

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks haben im Kampf um die Play-offs in der NBA einen wertvollen Sieg eingefahren. Beim 142:124-Auswärtssieg bei den Detroit Pistons überragte Superstar Luka Doncic - der Slowene erzielte 39 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists und verbuchte durch das sechste 30-Punkte-Triple-Double in Folge einen NBA-Rekord. In der Saison 2016/17 hatte Russell Westbrook mit fünf 30-Punkte-Triple-Doubles in Serie die bisherige Bestmarke aufgestellt.