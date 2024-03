Ohne Superstars: Theis und Clippers unterliegen Bucks

Ohne ihre wichtigsten Stars haben die Los Angeles Clippers um den deutschen Basketball-Weltmeister Daniel Theis in der NBA eine knappe Niederlage kassiert. In Abwesenheit ihrer Topscorer Kawhi Leonard und Paul George unterlagen die Clippers gegen die Milwaukee Bucks in einem lange offenen Spiel 117:124, Theis steuerte in über 14 Minuten auf dem Parkett zwei Punkte und sechs Rebounds bei.