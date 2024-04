NBA: Verletzungsschock für deutschen Star - Orlando sieg dennoch

Trotz des vorzeitigen Ausfalls von Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic ihre Chancen auf die direkte Playoff-Teilnahme in der NBA gewahrt. Durch ein 113:98 gegen die Chicago Bulls verbesserte sich das Team aus Florida auf Rang drei in der Eastern Conference, kann in den verbleibenden Spielen aber auch noch auf Rang acht abrutschen. Dieser würde zunächst nur für eine Teilnahme am Play-in-Turnier reichen.