NBA: Dallas vergibt ersten Matchball

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Luka Doncic haben den vorzeitigen Einzug in das Finale der NBA verpasst. Das Team aus Texas verlor das vierte Spiel im Play-off-Halbfinale mit 100:105 gegen die Minnesota Timberwolves. Die Mavs führen in der Best-of-seven-Serie noch mit 3:1 und können in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) in Minnesota den nächsten Matchball nutzen.