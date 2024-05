Nuggets kassieren Ausgleich bei den Timberwolves

Titelverteidiger Denver Nuggets hat nach einem herben Dämpfer im Play-off-Viertelfinale der NBA den Ausgleich kassiert. Das Team um Superstar Nikola Jokic musste im sechsten Spiel bei den Minnesota Timberwolves eine deutliche 70:115-Pleite hinnehmen, damit fällt die Entscheidung in der Best-of-seven-Serie am Sonntag (Ortszeit) in Denver.