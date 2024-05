Weltmeister Schröder plötzlich Fußballer

Flankenlauf statt Korbleger, Rasen statt Parkett: Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat knapp zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris für einen Tag die Sportart gewechselt. Wie die Braunschweiger Zeitung berichtete, lief der NBA-Profi der Brooklyn Nets am Mittwoch überraschend in einer Landesliga-Partie für den FC Germania Bleckenstedt auf. Auch der Klub aus Niedersachsen teilte Fotos in den Sozialen Medien.