NBA: Atkinson neuer Headcoach der Cavaliers

Atkinson war die vergangenen drei Spielzeiten der Top-Assistenztrainer der Warriors. Darüber hinaus sammelte er von 2016 bis 2020 bei den Brooklyn Nets bereits Erfahrung als Headcoach und führte das Team in der Saison 2018/19 in die Playoffs.

Die Cavaliers waren in der abgelaufenen Saison in den Playoffs in der zweiten Runde am späteren NBA-Champion Boston Celtics gescheitert und entließen in der Folge den bisherigen Headcoach J.B. Bickerstaff.