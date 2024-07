NBA: Westbrook vor Umweg-Wechsel nach Denver

Westbrook hatte in der vergangenen Saison im Schnitt 11,1 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,5 Assists erzielt, wobei er größtenteils von der Bank kam. In den Play-offs waren die Clippers in der ersten Runde an den Dallas Mavericks gescheitert. Die Nuggets wären sein sechstes Team in sieben Saisons, nachdem er die ersten zehn Jahre seiner Karriere für Oklahoma City Thunder gespielt hatte.