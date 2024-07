Spannender Dreier-Tausch in der NBA

NBA: DeRozan überzeugte bei den Bulls

DeRozan - ein sechsmaliger All-Star, der nächsten Monat 35 Jahre alt wird - hat beeindruckende drei Jahre bei den Bulls hinter sich. In seinen ersten beiden Saisons wurde er jeweils ins All-Star-Team gewählt. In der vergangenen Saison erzielte der Routinier durchschnittlich 24 Punkte, 4,3 Rebounds und 5,3 Assists. Außerdem belegte er bei der Wahl zum Clutch Player of the Year Award 2024 der NBA den zweiten Platz hinter Superstar Stephen Curry.