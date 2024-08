ESPN: Curry verlängert Vertrag bei den Warriors

Curry hat in der NBA bislang nur für die Warriors gespielt, nachdem er 2009 gedraftet worden war. Seitdem hat er mit dem Team aus Kalifornien vier Meisterschaften gewonnen, ist zweifacher MVP und 10-facher All Star. In der vergangenen Saison kam Curry auf durchschnittlich 26,4 Punkte, 5,1 Assists und 4,5 Rebounds pro Spiel. Er hält den Rekord für die meisten Drei-Punkte-Würfe in der NBA-Geschichte (3.747).