NBA: Bockstark! Hartenstein verpasst Karriere-Bestwert nur knapp

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und sein Team Oklahoma City Thunder haben in der NBA auch ihr zweites Spiel nach dem bitter verlorenen Pokalfinale gewonnen und in der 27. Saisonpartie den 22. Sieg gefeiert.

Bei Miami Heat setzte sich OKC 104:97 durch und festigte seine Spitzenposition in der Western Conference. 24 Stunden zuvor hatten Hartenstein und Co. bereits in Orlando gesiegt.