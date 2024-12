NBA: Starker Wagner reicht Orlando nicht

Trotz einer erneut starken Vorstellung von Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA ihre neunte Saisonniederlage kassiert. Wagner kam in der Nacht zu Samstag in der Partie bei den Philadelphia 76ers auf 30 Punkte, konnte die 94:102-Pleite aber nicht verhindern. Für den 23-Jährigen war es das achte Spiel in dieser Saison mit 30 oder mehr Punkten.