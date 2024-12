Theis verliert mit Pelicans erneut

Mit dem deutschen Basketball-Weltmeister Daniel Theis in einer Nebenrolle haben die New Orleans Pelicans in der NBA eine weitere Niederlage einstecken müssen. Gegen den Ex-Meister Denver Nuggets verlor New Orleans 129:132 nach Verlängerung. Anders als in den vergangenen beiden Spielen kam Theis diesmal zum Einsatz, er sammelte drei Punkte und drei Rebounds.