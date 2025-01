NBA-Jungstar fällt verletzt aus

Nächster Tiefschlag für die Miami Heat. Tyler Herro verpasste das Spiel gegen die Portland Trail Blazers am Dienstagabend aufgrund von Leistenproblemen.

Herro, der am Montag seinen 25. Geburtstag feierte, wird damit sein erstes Spiel in dieser Saison aussetzen. Mit einem Durchschnitt von 24 Punkten pro Spiel führt er die Scorerliste seines Teams an.