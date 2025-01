NBA: Siege für Schröder und Kleber

Erfolgserlebnis für Dennis Schröder in der NBA: Der deutsche Basketball-Weltmeister gewann mit den Golden State Warriors in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit bei den Detroit Pistons knapp mit 107:104. Schröder selbst trug mit 13 Punkten und sechs Assists entscheidend zu dem Sieg bei, vier seiner Punkte erzielte er in den letzten gut zweieinhalb Minuten der Partie. In der Tabelle der Western Conference bleiben die Warriors als Neunter bei 19 Siegen und 18 Niederlagen im Mittelfeld.