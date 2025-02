Aus in Dallas: Doncic dachte an Aprilscherz

"Ich war geschockt", sagte der NBA-Superstar am Dienstag bei seiner Vorstellung in Los Angeles.

Dallas hatte seinen Franchise-Player am Sonntag völlig überraschend an LA abgegeben. Der Slowene war davon ausgegangen, dass er seine gesamte NBA-Karriere bei den Mavericks verbringen würde. „Es war ihre Entscheidung, ich weiß nicht warum es passiert ist“, sagte Doncic zu den Motiven der Verantwortlichen in Texas und hielt sich mit Kritik zurück. Er könne zu den näheren Umständen „nichts sagen“, habe aber in Dallas „tolle Momente“ gehabt.