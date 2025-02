DBB-Präsident Weiss zu Schröder-Trade: "Das ist halt die NBA"

Dass Weltmeister Dennis Schröder in die Wüste geschickt wird, hat Ingo Weiss nicht kommen sehen. "Mich hat es schon überrascht, dass Dennis jetzt von den Warriors zu Utah Jazz geht", sagte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB) dem SID am Donnerstag bei der SPOBIS Conference in Hamburg, "aber das ist halt die NBA. Das weiß man, wenn man sich auf die NBA einlässt, dass man getradet werden kann."