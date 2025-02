Gruß vom neuen Nachbarn: Doncic spendet für Waldbrand-Opfer

"Es hat mich seit meiner Ankunft hier sehr bestürzt, vom Ausmaß der Zerstörungen zu erfahren", schrieb Doncic: "Ich fühle mit allen Kids, die ihr Zuhause, ihre Schulen und Spielplätze verloren haben. Ich will dabei helfen, zerstörte Sportplätze wieder aufzubauen, denn jedes Kind braucht einen sicheren Platz zum Spielen." Doncic schloss den offenen Brief mit "euer neuer Nachbar".

Doncic (25) war Anfang Februar in einem der spektakulärsten Trades in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Dallas Mavericks zu den Lakers gewechselt. In der Nacht zu Dienstag (MEZ) könnte er sein erstes Spiel für "Purple and Gold" gegen die Utah Jazz bestreiten. Der Einsatz des länger verletzten Doncic war bis zuletzt offen.