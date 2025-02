NBA: Hartensteins Siegesserie reißt

Oklahoma City Thunder hat in der NBA eine seltene Niederlage kassiert. Das Team des erneut starken Deutschen Isaiah Hartenstein unterlag bei den Minnesota Timberwolves mit 101:116, es war die erste Niederlage nach zuletzt sieben Siegen in Serie und überhaupt erst die zehnte der Saison. 44 Siege hat OKC bereits eingefahren und steht damit an der Spitze der Western Conference.