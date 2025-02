NBA: Neues Team für abgestürzten Superstar

Zuvor hatte der 28-Jährige seinen Vertrag bei den Brooklyn Nets aufgelöst, um Free Agent zu werden. Neben den Clippers sollen auch die Cleveland Cavaliers interessiert an Simmons gewesen sein, der zwar nicht mehr an sein früheres Level herankommt, aber weiterhin durch seine Vielseitigkeit besticht.

Simmons' beispielloser Absturz

Bei den Clippers kann Simmons in der Offensive Spielmacher James Harden entlasten und den Ball verteilen, während er gegen den Ball durch seine Beweglichkeit und Größe weiterhin als starker Verteidiger.

Seine besten Zeiten erlebte Simmons in Philadelphia bei den 76ers, wo er dreimal All-Star wurde. In der Folge entwickelte der wurfschwache Spielgestalter aber regelrecht eine Angst vorm Werfen und durchlebte einen unglaublichen Niedergang. Nun will er bei den Clippers wieder Fuß fassen.