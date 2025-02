NBA: Wagner verliert bei Curry-Gala

Fulminante 56 Punkte erzielte Curry, Saisonbestleistung für den 36-Jährigen. Damit sorgte der Topstar beinahe im Alleingang für den 121:115-Sieg seiner Mannschaft in der US-amerikanischen Basketballliga NBA.

„Ich bin gesegnet, so wie ich es immer sage, dieses Spiel zu spielen, den Wettbewerb zu genießen, die Kreativität“, sagte Curry nach seiner Gala-Vorstellung. Zum 14. Mal in seiner Karriere hatte der viermalige NBA-Champion über 50 Punkte geworfen, sein Bestwert liegt bei 62. Gegen Orlando gelangen ihm zwölf Dreier, im dritten Viertel erzielte er allein gar mehr Punkte (22) als der Gegner (21).

Die Magic, bei denen Tristan da Silva auf zwei Punkte kam, mussten sich nach dem heftigen 82:122 gegen die Cleveland Cavaliers mit der zweiten Niederlage in Folge abfinden. In der Eastern Conference belegt das Team Rang sieben - genau wie die Golden State Warriors in der Western Conference.