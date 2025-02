Wagner stark bei Magic-Sieg - Hartenstein und OKC marschieren

Franz Wagner und die Orlando Magic sind zurück in der Spur. Isaiah Hartenstein und Oklahoma sind weiter nicht zu stoppen.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat die Orlando Magic in der NBA mit einer starken Vorstellung zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Berliner steuerte zum knappen 112:111-Erfolg gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama 33 Punkte und zwölf Assists bei, nach einer Niederlagenserie war es der zweite Erfolg in den vergangenen drei Spielen für das Team aus Florida.