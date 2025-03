NBA: Wagner führt Magic zum Sieg - Schröder mit schwacher Leistung

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA zum dritten Sieg in Serie geführt. Beim 111:104 bei den Charlotte Hornets erzielte der Berliner die letzten fünf Punkte seines Teams von der Freiwurflinie, insgesamt kam er auf 26 Zähler.

Wagner war damit nach Topstar Paolo Banchero (32 Punkte) zweitbester Werfer der Magic, hinzu kamen für den Deutschen acht Rebounds und vier Assists. Der Weg in die Playoffs für das Team aus Florida, das mit einer Bilanz von 35:38 Siegen weiter Rang acht in der Eastern Conference belegt, wird aller Voraussicht nach über das Play-in-Turnier führen.

Schwacher Abend für Schröder

Dieses wird Dennis Schröder und seinen Detroit Pistons auf Rang sechs (41:32) wohl erspart bleiben. Der Nationalmannschaftskapitän gewann mit seinem Team auch das zweite Spiel in Abwesenheit von Superstar Cade Cunningham mit 122:96 gegen die San Antonio Spurs. Schröder stand in der Startformation, erlebte mit sieben Punkten, sechs Assists und zwei Rebounds in knapp 23 Minuten Spielzeit aber einen schwachen Abend.