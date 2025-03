Trainer Jenkins muss bei Memphis Grizzlies gehen

Nach sechs Jahren ist für Cheftrainer Taylor Jenkins bei den Memphis Grizzlies Schluss. Das gab der Klub aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Freitag bekannt. Memphis ist als Tabellenfünfter der Western Conference auf Play-off-Kurs, hat aber fünf der vergangenen sieben Spiele verloren.

„Das war eine schwierige Entscheidung angesichts der stetigen und spürbaren Entwicklung unserer Spieler und des Gesamterfolgs unter Taylors Führung“, sagte General Manager Zach Kleiman: „Ich wünsche Taylor für die Zukunft alles Gute.“ Jenkins hatte den Posten zur Saison 2019/20 übernommen. Unter der Regie des heute 40-Jährigen zog das Team dreimal in die Play-offs ein und gewann eine Serie. In der Saison 2021/22 schaltete Memphis die Minnesota Timberwolves in der ersten Runde aus (4:2).