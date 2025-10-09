Newsticker
"Betrug, Täuschung & Falschdarstellung" - Fan verklagt LeBron

Lakers-Fan verklagt LeBron James

Basketball-Superstar LeBron James sorgt mit einem rätselhaften Post für massive Spekulationen. Die „Second Decision"-PR stößt bei einigen Fans auf Unmut und mündet sogar in einer Anzeige.
Luca Utz
Basketball-Superstar LeBron James sorgt mit einem rätselhaften Post für massive Spekulationen. Die „Second Decision“-PR stößt bei einigen Fans auf Unmut und mündet sogar in einer Anzeige.

LeBron James wird von einem Fan der Los Angeles Lakers angezeigt, wie TMZ berichtet. Auslöser für die rechtliche Maßnahme sei das kontroverse Werbevideo, welches der 40-Jährige kürzlich als PR für einen Cognac mit seinem Namen veröffentlichte.

LeBron hatte ein kurzes Video auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt, welches angelehnt an seinen Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu den Miami Heat aus dem Jahr 2010 die „Entscheidung aller Entscheidungen“ anteaserte.

Fans spekulierten auf Karriereende - Ticketpreise explodieren

Daraufhin begannen die Spekulationen zum rätselhaften Post: Viele Fans mutmaßten, dass der „King“ hiermit sein Karriereende eingeleitet habe. Es folgte ein riesiger Ansturm auf das letzte Regular-Season-Heimspiel der Lakers – die Ticketpreise für das Match schossen in die Höhe.

Lakers-Supporter Andrew Garcia ließ sich daraufhin zwei Tickets stolze 865,66 Dollar kosten, um den vermeintlich letzten Auftritt des Superstars live zu sehen.

Die Auflösung des kryptischen Posts am Folgetag enthüllte #TheSecondDecision jedoch als Werbemaßnahme im Zuge einer Kooperation mit einem Cognac-Hersteller.

Fan wirft LeBron Betrug vor

Dies führte zur rechtlichen Klage des Fans Garcia. „Ich hätte diese Tickets niemals gekauft, wenn er seine Karriere da nicht beendet. Ganz einfach“, betonte dieser im Gespräch mit TMZ.

Er forderte von LeBron, dass er ihm die Ticketpreise zurückerstatte, da die NBA-Legende „Betrug, Täuschung und Falschdarstellung“ mit dem rätselhaften Post begangen habe.

Die Spekulationen um das Karriereende des 40-Jährigen sind nicht ganz unbegründet. Zum ersten Mal in seiner Karriere geht der Lakers-Star in sein letztes Vertragsjahr. Wie es danach für ihn weitergeht, bleibt auch nach der angekündigten „Decision 2.0“ ungeklärt.

