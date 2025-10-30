Dallas versinkt im Zoff seiner Mega-Teams

Vincent Wuttke 30.10.2025 • 20:24 Uhr Die Dallas Mavericks und die Dallas Stars teilen sich eine Arena. Nun kommt es zum riesigen Zoff.

Bisher lebten die Basketballer der Dallas Mavericks und die Eishockeyspieler der Dallas Stars im Einklang und teilten sich sogar die gemeinsame Arena. Doch mit der Harmonie ist Schluss. Die Stadt versinkt im heftigen Zoff um das American Airlines Center.

Ohnehin wollen beide die Zweckgemeinschaft am liebsten aufkündigen und eigene Wege gehen. Front Office Sports berichtete erst Anfang Oktober, dass die Stars bis 2031 in den Vorort Plano ziehen wollen - inklusive einer eigenen Arena. Auch die Mavericks haben laut dem Bericht mit der Planung einer neuen Spielstätte längst begonnen und Hall of Famer Rick Welts die Projektleitung übertragen.

Dallas Mavericks verklagen Dallas Stars

Doch noch sind beide an das American Airlines Center gebunden und zoffen sich heftig. Mittlerweile hat sich die Angelegenheit zu einem Rechtsstreit entwickelt. Die Mehrheitseigentümer der Dallas Mavericks reichten am Dienstag eine Klage gegen die Dallas Stars ein und warfen dem NHL-Team vor, seit langem geplante Modernisierungsmaßnahmen zu blockieren.

Damit würden die Stars gegen die Mietverträge verstoßen. Dabei wollte die Stadt unbedingt einen offenen Streit wie diesen verhindern. Beide Franchises teilen sich die gemeinsame Betriebsgesellschaft, um die Arena zu verwalten. Denn diese befindet sich im Besitz der Stadt.

Die Dallas Sports Group (DSG), Eigentümerin der Mavericks und unter der Leitung der Milliardärin Miriam Adelson sowie ihres Schwiegersohns Patrick Dumont, will nun aber mit aller Macht Veränderungen herbeiführen.

In der Klage heißt es, dass „die Stars das American Airlines Center als Geisel nehmen”. Die Sportstätte müsse 24 Jahre nach der Eröffnung renoviert und modernisiert werden - doch die Stars würden sich weigern.

Die Mavs beantragen nun vor Gericht die Bestätigung ihrer Mietrechte und wollen eine einstweilige Verfügung erlangen, um ihre Pläne in die Tat umsetzen zu können.

Die Stars unter der Leitung von Eigentümer Tom Gaglardi ließen das nicht auf sich sitzen - und reagierten umgehend mit einer Gegenklage. Sie wollen den normalen Betrieb der Halle aufrechterhalten.

Wollen die Mavericks die Stars vertreiben?

Die Stars bezeichneten die Klage der Mavericks als „nichts weniger als einen Versuch einer feindlichen Übernahme der Verwaltung des American Airlines Center“. Der Vorwurf lautet hier: Die Mavericks wollen die NHL-Mannschaft zu „bloßen Mietern“ degradieren und aus der Stadt drängen.

Zudem habe es zuletzt Renovierungen für 30 Millionen Dollar gegeben. Doch es gibt weitere Streitpunkte. So haben sich beide Franchises eigentlich verpflichtet, bis 2031 ihren Hauptsitz in Dallas zu belassen. Doch die Stars verlegten diesen nach Frisco und damit in den Vorort.