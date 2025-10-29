NBA-Team bindet deutschen Starspieler

Europameister Tristan da Silva bleibt für ein weiteres Jahr beim NBA-Team Orlando Magic. Der Basketballklub aus Florida hat seine Option auf ein drittes Vertragsjahr gezogen, damit ist der Münchner bis zum Ende der Saison 2026/27 gebunden.
NBA-Team bindet deutschen Star
Europameister Tristan da Silva bleibt den Orlando Magic ein weiteres Jahr treu. Der 24 Jahre alte Münchner spielt seit der vergangenen NBA-Saison für die Franchise.
Power Forward da Silva war von der Franchise im NBA-Draft 2024 an Position 18 ausgewählt worden.
Der deutsche Nationalspieler kam in den ersten vier Partien der laufenden NBA-Saison in durchschnittlich 20,3 Minuten auf 9,8 Punkte und 3,0 Rebounds.
Teamkollege von Franz und Moritz Wagner
In seinem Rookie-Jahr hatte da Silva (24) 74 Hauptrunden-Einsätze (38 davon in der Startaufstellung) absolviert. Auch Welt- und Europameister Franz Wagner und Weltmeister Moritz Wagner spielen für das Team aus Orlando.
Der frühere College-Spieler da Silva (Colorado Buffaloes) ist 15 Mal für das Nationalteam aufgelaufen. Bisheriger Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn des EM-Titels an der Seite seines älteren Bruders Oscar (Bayern München) im September in Riga/Lettland.