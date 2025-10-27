Schröder verliert mit Kings gegen überragenden Reaves

SID 27.10.2025 • 06:47 Uhr Auch ohne James und Doncic sind die Lakers für Sacramento zu stark.

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings im dritten Spiel der nordamerikanischen Liga NBA die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Die Kings unterlagen den Los Angeles Lakers mit 120:127. Zwar hatten bei den Lakers die Superstars Le Bron James und kurzfristig auch Luca Doncic verletzt gefehlt - dafür fanden Schröder und Co. gegen den überragenden Austin Reaves keine Mittel.

Der 27-Jährige erzielte 51 Punkte, so viel wie noch nie in seiner Karriere. Dazu kamen elf Rebounds und neun Vorlagen. Eine derartige Topquote war in den vergangenen 40 Jahren in der NBA nur drei weiteren Spielern gelungen: Doncic, Russell Westbrook und James Harden. Schröder kam auf 18 Punkte und zwölf Assists. Bester Werfer der Kings war Zach LaVine mt 32 Punkten.

Schröder war im Sommer von den Detroit Pistons nach Kalifornien gewechselt, anschließend holte der Point Guard mit dem Nationalteam zwei Jahre nach WM- auch EM-Gold.