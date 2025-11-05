Basketball: Hartenstein und OKC weiter unbesiegt

SID 05.11.2025 • 07:42 Uhr Beim Erfolg bei den Los Angeles Clippers legt der Deutsche zehn Punkte und sieben Rebounds auf.

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und Meister Oklahoma City Thunder sind in der NBA weiterhin das Maß aller Ding. Bei den Los Angeles Clippers feierte der Titelverteidiger am Dienstagabend (Ortszeit) einen 126:107-Kantersieg. Bei einer Bilanz von acht Erfolgen aus acht Spielen ist OKC das einzige noch unbesiegte Team der Liga.