Orlando Magic: Sorgen um Geburtstagskind Banchero

Paolo Banchero verletzt sich ausgerechnet an seinem Geburtstag und muss sich einer MRT-Untersuchung unterziehen.
Angeschlagen: Paolo Banchero
© AFP/GETTY IMAGES/SID/KEVIN C. COX
SID
Paolo Banchero verletzt sich ausgerechnet an seinem Geburtstag und muss sich einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Orlando Magic hat seinen Sieg im Madison Square Garden womöglich teuer bezahlt.

Starspieler Paolo Banchero erlitt an seinem 23. Geburtstag beim 124:107 über die New York Knicks eine Leistenverletzung und könnte dem Basketballteam um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner in der NBA erneut länger fehlen. Banchero spielte nur zwölf Minuten und kam in der zweiten Hälfte nicht mehr zum Einsatz.

Banchero: „Habe es sofort gespürt“

„Ich habe es sofort gespürt“, sagte Banchero The Athletic, am Donnerstag werde er sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. „Ich hatte letztes Jahr eine Verletzung an der schrägen Bauchmuskulatur, die sich als Riss herausstellte“, erzählte Banchero, „es war wirklich sehr schmerzhaft. Ich konnte mich kaum bewegen. Bei dieser Leistenverletzung kann ich mich noch bewegen. Das ist also ermutigend.“

Banchero, Top-Pick im NBA-Draft 2022, war in der vergangenen Saison wegen seiner Bauchmuskelprobleme mehr als zwei Monate ausgefallen. Wagner erlitt wenig später die gleiche Verletzung und fehlte seiner Mannschaft sieben Wochen.

