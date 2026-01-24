NBA-Spiel nach Tragödie abgesagt

SPORT1 24.01.2026 • 21:55 Uhr Bundespolizisten erschießen am Samstag erneut einen Menschen in Minneapolis - ein NBA-Spiel wird danach verlegt.

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Mann in der US-Großstadt Minneapolis hat die NBA das für Samstag angesetzte Heimspiel der Minnesota Timberwolves gegen die Golden State Warriors verschoben. Die Begegnung soll nun am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im Target Center nachgeholt werden, wie die Basketball-Liga mitteilte.

Die Entscheidung sei mit Blick auf die Sicherheit der Menschen in der Stadt getroffen worden, hieß es in einem kurzen NBA-Statement zur Verlegung. Bundesbeamte hatten am Samstag in Minneapolis zuvor einen Mann erschossen, die Trump-Regierung hat tausende Bundespolizisten in die Stadt geschickt, um Migranten ohne gültige Papiere festzunehmen und abzuschieben.

Die NBA plant, das Spiel am Sonntag um 23.30 Uhr deutscher Zeit nachzuholen. Bereits am Montag stehen sich beide Teams erneut in Minneapolis gegenüber - eine Herausforderung für Spieler und Betreuer angesichts des dicht gedrängten Kalenders. Warriors-Coach Steve Kerr zeigte Verständnis für die Entscheidung der Liga: „In solchen Momenten steht Basketball nicht an erster Stelle.“ Auch Timberwolves-Star Anthony Edwards erklärte, er wolle „nicht spielen, wenn vor unserer Halle Menschen Angst haben“.

