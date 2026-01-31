„Unzulässiges Medikament“: NBA sperrt George für 25 Spiele

SID 31.01.2026 • 18:46 Uhr Der neunmalige All-Star von den Philadelphia 76ers verstößt gegen die Liga-Richtlinien - und erklärt sich.

Basketball-Profi Paul George von den Philadelphia 76ers ist von der NBA gesperrt worden. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Anti-Drogen-Programm muss der neunmalige All-Star für 25 Spiele ohne Gehalt aussetzen. Das teilte die Liga am Samstag mit. Die Sperre tritt mit dem Spiel am Samstagabend gegen die New Orleans Pelicans in Kraft.

„In den letzten Jahren habe ich immer wieder die Bedeutung der psychischen Gesundheit betont, und im Zuge meiner eigenen Behandlung habe ich leider ein unzulässiges Medikament eingenommen“, erklärte George in einem Statement für ESPN: „Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und entschuldige mich bei den Sixers, meinen Teamkollegen und den Fans in Philadelphia für meine Fehlentscheidungen in diesem Prozess.“