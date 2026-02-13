Krebs besiegt: Hartenstein-Teamkollege Topic gibt NBA-Debüt

SID 13.02.2026 • 12:01 Uhr Im vergangenen Oktober hatte der 20 Jahre alte Serbe die Hodenkrebs-Diagnose erhalten.

Lauter Applaus brandete auf und die Zuschauer erhoben sich, als Nikola Topic endlich das Parkett im Paycom Center betrat. Nach der niederschmetternden Hodenkrebs-Diagnose im Vorjahr gab das serbische Basketball-Talent sein Debüt für NBA-Champion Oklahoma City Thunder. Da rückte sogar die 93:110-Heimniederlage gegen die Milwaukee Bucks in den Hintergrund.

„Ich freue mich einfach nur für ihn“, sagte Thunder-Trainer Mark Daigneault: „Er hat in den letzten Jahren offensichtlich eine Menge Widrigkeiten in seinem Leben durchgemacht. Er ist ein junger Mann, der nichts anderes will, als Basketball zu spielen, und das wurde ihm mehrmals genommen. Dass er sich bis hierher hochgearbeitet hat und nun wieder auf dem Platz steht, ist eine großartige Leistung.“

Topic war 2024 an zwölfter Stelle im Draft von Oklahoma ausgewählt worden, verpasste jedoch die vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Vor der Europameisterschaft 2025 hatte der Spielmacher als Mitglied des erweiterten Kaders Serbiens die Vorbereitung bestritten, war jedoch vor dem Turnier gestrichen worden. Anschließend wurde im Oktober während der NBA-Preseason Hodenkrebs beim Teamkollegen des deutschen Centers Isaiah Hartenstein festgestellt.