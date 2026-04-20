NBA: Das sind die drei MVP-Finalisten - Topscorer Doncic fehlt

SPORT1 20.04.2026 • 10:36 Uhr Die NBA gibt die drei Kandidaten für den MVP-Award bekannt. Auch in anderen Kategorien stehen spannende Entscheidungen bevor.

Das MVP-Rennen der NBA steuert auf seinen Höhepunkt zu – und es ist ein internationales Kräftemessen. Victor Wembanyama (Frankreich), Shai Gilgeous-Alexander (Kanada) und Nikola Jokic (Serbien) sind die drei Finalisten für die Auszeichnung als Most Valuable Player der Saison 2025/26. Das gab die Liga am Sonntag bekannt.

Gilgeous-Alexander, schon MVP der vergangenen Saison, legte im Schnitt 31,1 Punkte und 6,6 Assists bei starken 55 Prozent aus dem Feld auf. Wembanyama kam in nur 29,2 Minuten pro Partie auf 25 Punkte und 11,5 Rebounds. Jokic wiederum brillierte mit 27,7 Punkten, 12,9 Rebounds und 10,7 Assists – als erster Spieler überhaupt führte er die Liga gleichzeitig in Assists und Rebounds pro Spiel an.

NBA: Räumt Wembanyama doppelt ab?

„Wemby“ darf sich zudem Hoffnungen auf den Defensive Player of the Year machen. Er gilt als Favorit auf die Auszeichnung, nachdem er erneut die NBA in Blocks pro Spiel anführt. Ebenfalls nominiert sind Chet Holmgren (OKC) und Ausar Thompson (Detroit Pistons), der die Liga in Steals anführt.

Gilgeous-Alexander steht auch beim Clutch Player of the Year zur Wahl – gemeinsam mit Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) und Jamal Murray (Denver Nuggets). Clutch-Points sind laut Definition Zähler in den letzten fünf Minuten bei maximal fünf Punkten Differenz. Edwards verpasste zwar die 65-Spiele-Marke, die für viele Awards Voraussetzung ist, wurde aber von den Coaches nominiert.

Rookie- und Coach-Rennen offen

Auch Luka Doncic, der mit 33,5 Punkten pro Partie bester Scorer der regulären Saison wurde, und Cade Cunningham unterschritten die Grenze von 65 Spielen, kamen nach Einspruch unter der „extraordinary circumstances“-Klausel aber auf die Wahlzettel. Für das MVP-Podium reichte es nicht, All-NBA-Ehren sind dennoch möglich.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Im Rookie-of-the-Year-Rennen stehen Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) und VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers) zur Auswahl. Knueppel und Flagg liefern sich laut Beobachtern ein enges Duell um die meisten First-Place-Stimmen.