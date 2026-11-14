NBA: Wagner überragt einmal mehr bei Orlando

Franz Wagner unterstreicht seine Topform. Beim Sieg gegen Milwaukee verpasst er nur knapp sein erstes Triple-Double.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat das nächste Ausrufezeichen in dieser NBA-Saison gesetzt. Beim 107:99 seiner Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks im NBA Cup glänzte der deutsche Nationalspieler einmal mehr und verpasste das erste Triple-Double seiner Karriere nur knapp. Mit 35 Punkten, zwölf Assists und neun Rebounds war Wagner beim ersten Heimsieg dieser Spielzeit dennoch erneut der entscheidende Mann für das Team aus Florida.

„Franz hatte einen überragenden Abend – er war in allen Bereichen dominant“, lobte Orlandos Chefcoach Sean Sweeney. Wagner betonte, er arbeite hart: „Ich denke, ich habe mich in einigen Bereichen verbessert. Außerdem passt unsere Spielweise gut zu meinen Fähigkeiten, und ich glaube, es gibt viele Lücken und etwas mehr Raum für mich, um anzugreifen und Spielzüge zu kreieren.“

Mit seiner nächsten Gala bescherte der 25-Jährige den Magic den dritten Sieg in Folge. Im parallel zur regulären Saison ausgetragenen NBA Cup blieb Orlando durch den zweiten Erfolg makellos. Gegen Milwaukee kam Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva auf zwölf Punkte, zuletzt hatte er aufgrund einer Wadenverletzung pausiert.

Vor zwei Tagen hatte Wagner mit 38 Punkten gegen die Utah Jazz (123:108) einen persönlichen Bestwert in dieser Saison aufgestellt, auch in den beiden vorherigen Partien erzielte der gebürtige Berliner mindestens 30 Zähler. Damit ist Wagner der fünfte Spieler in der Geschichte der Franchise mit mindestens vier aufeinanderfolgenden Spielen mit über 30 Punkten.

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Ebenfalls stark präsentierte sich Isaiah Hartenstein, die bittere 112:113-Niederlage der Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Clippers konnte er aber ebenso wenig verhindern wie Shai Gilgeous-Alexander. Hartenstein kam auf 21 Punkte und 16 Rebounds, der zweimalige MVP Gilgeous-Alexander war mit 40 Punkten bester Werfer der Partie. 50 Sekunden vor dem Ende sorgte allerdings Darius Garland für die Entscheidung zugunsten der Clippers.