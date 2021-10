NFL: Brady führt Bucs zum nächsten Sieg

Frankfurt am Main (SID) - Quarterback-Superstar Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zum nächsten Sieg in der US-Football-Profiliga NFL geführt. Beim lange Zeit ungefährdeten 28:22 des Super-Bowl-Champions am Donnerstag (Ortszeit) bei den Philadelphia Eagles warf der 44-Jährige zwei Touchdowns. Die Bucs bleiben durch den fünften Erfolg im sechsten Spiel an der Spitze der NFC South.