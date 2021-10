NFL: Knapper Sieg und Rekord für Brady bei Rückkehr

Superstar Tom Brady ist bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte ein knapper Sieg in der US-Football-Liga NFL gelungen. Mit Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers gewann der 44 Jahre alte Quarterback bei den New England Patriots mit 19:17. Fast auf den Tag genau 20 Jahre zuvor hatte Brady sein NFL-Debüt für die Patriots gegeben, mit ihnen gewann er sechsmal den Super Bowl.