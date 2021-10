NFL: Seahawks-Quarterback Wilson fällt wochenlang aus

Die Seahawks stehen nach der dritten Niederlage in den ersten fünf Spielen der Saison unter Druck. Zunächst hieß es, Wilson habe sich den Finger „schwer verstaucht“, eine Untersuchung bei Handspezialist Dr. Steven Shin in Los Angeles ergab jedoch einen Sehnenriss und eine Fraktur. Wilson wurden mehrere Schrauben eingesetzt, ersetzt wird er in den kommenden Partien von Geno Smith.