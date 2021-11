NFL: Mühsamer Sieg für Mahomes und Chiefs

Quarterback-Superstar Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich in der National Football League (NFL) mit einem mühsamen Sieg zurückgemeldet. Der Super-Bowl-Champion von 2019 gewann durch ein spätes Field Goal von Harrison Butker in der Nacht zum Dienstag 20:17 gegen die New York Giants und verbesserte seine Saisonbilanz auf vier Siege und vier Niederlagen.