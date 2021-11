„Rufmord im Sowjet-Stil“: Gruden verklagt nach Rücktritt die NFL

Grudens Anwalt Adam Hosmer-Henner teilte in einem Statement mit, die Liga und Commissioner Roger Goodell hätten selektiv ausgewählte E-Mails seines Mandanten an die Medien weitergeben. Gruden war Anfang Oktober nach NFL-Ermittlungen zurückgetreten. Die Mitteilungen stammen aus der Zeit, in der Gruden noch als Experte für den US-Sender ESPN tätig war.