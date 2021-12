Zweiter NFL-Touchdown: Amon-Ra St. Brown schreibt Geschichte - Packers in den Play-offs

St. Brown war als viertem Spieler mit deutschem Pass ein Touchdown gelungen. Zuvor hatten sein älterer Bruder Equanimeous (Green Bay Packers/Dezember 2020), Jakob Johnson (New England Patriots/September 2020) und der frühere NFL-Profi Markus Kuhn (Dezember 2014) das Kunststück vollbracht. Kuhn trug beim Lauf in die Endzone das Trikot der New York Giants.